Elle n’a plus à se préoccuper de sa retraite…

En octobre 2017, une septuagénaire qui habite la Vendée contactait le commissaire-priseur de Vendôme Philippe Rouillac et son fils Aymeric. Le premier révèle: "Elle m'explique qu'elle vend des vieilleries sur Internet et qu'elle a un doute sur un tableau offert par sa grand-mère dans les années 1950. Quand je suis arrivé chez elle, le tableau était accroché au mur du salon" . La propriétaire l’autorise à l’emporter pour l'étudier.

Un jour de fermeture au musée du Louvre, on confronte le tableau avec les 15 autres des frères Le Nain qui y sont exposés et Philippe Rouillac précise: "Non seulement, il n'y a pas l'ombre d'un doute mais c'est aussi l'un des plus beaux" . La toile, une huile de 72x54 cm, représente notamment Jésus âgé de six à huit ans, à genoux, les bras croisés sur le cœur. Pour l’expert Stéphane Pinta du cabinet parisien Éric Turquin, "C'est une œuvre majeure des frères Le Nain, probablement exécutée entre 1642 et 1648, après la naissance de Louis XIV. Il est inconnu et inédit. Comme une grande partie de l'œuvre des Le Nain. Quand vous observez le visage de l'enfant, vous retrouvez le modèle fétiche des frères. Nous avons fait deux analyses par radio et infrarouge. Tous les spécialistes des artistes sont unanimes! C'est un Le Nain" .

Le tableau sera vendu aux enchères le 10 juin 2018 au château d'Artigny en Indre-et-Loire. Selon les commissaires-priseurs la mise à prix pourrait être au minimum d’un million d'euros.