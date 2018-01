Emission d'un timbre commun à cinq pays

A l’occasion des 300 ans de la naissance de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, née Marie-Thérèse Walburge Amélie Christine de Habsbourg le 13 mai 1717 à Vienne, un timbre est émis conjointement par l’Autriche, la Hongrie, l’Ukraine, la Slovénie et la Croatie.

Ces cinq pays s’unissent pour émettre un bloc-feuillet commun. Il est conçu par la graphiste slovène Svetlana Milijaševič. Il comporte les noms des cinq pays concernés dans la marge en bas à gauche ainsi que la mention du 300e anniversaire de la naissance de Marie-Thérèse en bas à droite.

Est ainsi célébrée celle qui régna entre autres sur l'archiduché d'Autriche, le royaume de Hongrie, le royaume de Croatie, la Bohême, Mantoue, Milan, le royaume de Galicie et Lodomérie, les Pays-Bas autrichiens et Parme. Ce bloc-feuillet reproduit un portrait de Marie-Thérèse peint probablement au milieu du XVIIIe siècle par un artiste inconnu, dans le style de Martin van Meytens le Jeune, conservé au musée d'Histoire militaire à Vienne. L'illustration de l'enveloppe a été conçue à partir d'un portrait de Marie-Thérèse exécuté vers 1750 et conservé au château d'Eggenberg, dans les faubourgs de Graz, au sud-est de l'Autriche. La version ukrainienne envoie même des exemplaires à l’étranger.