Enchères au Ritz

Du 17 au 21 avril 2018, la maison Artcurial va disperser 3.500 lots de 10.000 objets et meubles du célèbre hôtel parisien sis place Vendôme et propriété depuis 1979 du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed. Il a accueilli tout ce que le monde a compté, têtes couronnées et artistes notamment. Ernest Hemingway, Maria Callas, Coco Chanel, ou George Clooney ont fréquenté l'établissement. Ces pièces, tabourets du bar Hemingway, linge de maison, baignoire du XIXe siècle notamment, proviennent des anciens aménagements du Ritz qui a rouvert en juin 2016 après quatre ans de travaux. On a pu les découvrir lors de l'exposition du 12 au 16 avril 2018 au siège d’Artcurial dans les salons de l'hôtel Marcel-Dassault au Rond-point des Champs-Élysées. Pour l'occasion, ces derniers ont été transformés en réplique du Ritz.

Les estimations vont de 100€ pour un plafonnier à 10.000 pour une paire de nymphes sculptées portant des candélabres, en bronze, qui ornait le hall d'entrée. La maison Artcurial a l’habitude des ventes dans des lieux prestigieux, elle a déjà mis aux enchères le mobilier du Crillon, du Plaza Athénée, de l'Hôtel de Paris à Monaco aussi bien que du restaurant La Tour d'Argent. L’hôtel Ritz qui a ouvert le 1er juin 1898 a été fondé par le Suisse César Ritz et le cuisinier Auguste Escoffier. Stéphane Aubert, l'un des deux commissaires-priseurs de la vente avec François Tajan, précise: "César Ritz avait le souhait de donner le plus grand confort à ses clients, il a eu la volonté de mettre dans chaque suite et chambre une salle de bains avec une baignoire. C'était très moderne à l'époque" .