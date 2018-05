Fidel Castro au cinéma

L’actrice israélienne Gal Gadot devrait produire le film "My Dearest Fidel" dont l’intrigue se situe à Cuba. Elle pourrait même peut-être y tenir un rôle, sans que ce soit forcément le premier. Elle s’est associée pour ce faire à Sue Kroll, ancienne collaboratrice de Warner Bros, et à Jaron Varsano, son mari. Le film sera basé sur l’article de Peter Kornbluh, paru le 21 avril 2018 dans Politico. Le Canadien Chris Brancato, co-créateur de la série télévisée "Narcos" écrira l’adaptation à l’écran. L'article relate l’histoire de la journaliste du quotidien ABC Lisa Howard, elle noua une relation diplomatique "intime" avec le Líder Máximo. Relation qui avait "changé le cours de la guerre froide" , selon ledit article. Au cours de trois voyages à Cuba, elle avait tissé un lien secret entre Washington et la Havane dans le but d’apaiser les relations entre les deux pays après la crise des missiles cubains de 1962. En 1965, Lisa Howard mourut d’une overdose de barbituriques, elle avait 35 ans. Gal Gadot déclare: "Quand j’ai lu l’article de Peter, j’ai été enthousiasmée par ce récit passionnant de femme compliquée, fascinante, au milieu d’un drame réel, aux enjeux majeurs. J’ai immédiatement su qu’il fallait que je m’implique au niveau créatif dans l’histoire de Lisa Howard, et je suis très excitée à l’idée de produire ce film avec Sue" . Les deux femmes avaient déjà travaillé ensemble pour "Wonder Woman", sorti en 2017.