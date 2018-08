Finir l’été dans un château c’est possible…

Et pas n’importe lequel… A l’Hôtel-restaurant Château de Sissi, rue Élisabeth-d’Autriche à Sassetot-le-Mauconduit, une localité d’un millier d’habitants dans le département de Seine-Martime. Son appellation rappelle le séjour qu’y fit en 1875 l'impératrice d’Autriche et reine de Hongrie. A cette époque, sa fille Marie Valérie âgée de sept ans souffrait d’asthme et le docteur Widerhofer, médecin de la Cour impériale lui avait conseillé de faire une cure d’air iodé. Le marquis Jean Deschamps de Boishébert recommande le château de Sassetot, son ancienne propriété.

L’impératrice et sa fille arrivèrent le 31 juillet 1875 en gare de Fécamp, accompagnées d’une suite de 70 personnes et de monceaux de malles. Sans oublier les chevaux. Outre l’aménagement de la demeure, on avait installé une cabine de bain sur la plage des Petites-Dalles et un couloir de toiles destiné à préserver l’impératrice des regards indiscrets. Le manège et les écuries avaient été remis à neuf pour Élisabeth cavalière émérite.

Jean-Philippe Renaudat l’actuel propriétaire du château devenu hôtel-restaurant depuis 2006, précise que parmi les 28 chambres "il n’y en a pas deux pareilles" . Il y a naturellement la chambre dite de Sissi appelée "Élégance". Elle comprend un lit à corbeille, d’un côté, et de l’autre "une vitrine avec des objets d’époque, un set de voyage, des portraits" .

On imaginera peut-être que le prix est très élevé, pas du tout. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les sites habituels de réservation…