Inauguration de la Bibliothèque nationale de Doha

La cérémonie présidée par Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, s’est déroulée le 16 avril 2018 à la Cité de l'éducation en présence de personnalités politiques, scientifiques, intellectuelles et littéraires du monde entier. Dans son allocution, Cheikha Mozah Bint Nasser, une des trois épouses de l’émir, présidente de la Fondation Qatar pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire a souligné que ce nouvel édifice "suscite de la fierté et constitue une contribution majeure de la part de l’État du Qatar au rayonnement de la culture arabe, en droite ligne des objectifs assignés aux centres culturels du moyen-âge" .

La Bibliothèque nationale a ouvert avec l'exposition d'un million de livres et ouvrages. Conçu par le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas sur une superficie de 45.000 m2, ce nouveau bâtiment, pouvant abriter près de 1,2 million de livres, est doté d'un ensemble d'équipements accessibles aux personnes handicapées ainsi que de plusieurs innovations technologiques, telles que système de tri automatique des livres, écrans multimédias interactifs ou bornes de prêt et de retour automatisées avec système de gestion adapté. La bibliothèque contient plus de 50.000 objets historiques et patrimoniaux, dont plus de 4.000 manuscrits, plus de 1.400 cartes historiques, des dizaines d'atlas, des outils astronomiques, des instruments de navigation, des photographies historiques, des archives et d'autres collections patrimoniales.

Dans le cadre du lancement officiel de ses services, la bibliothèque devrait inaugurer le "Club du livre pour les non-voyants".