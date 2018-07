James Bond a désormais son musée

Il a été inauguré en Autriche le 12 juillet 2018. Baptisé "007 éléments", il a été construit à 3.000 m d’altitude dans les Alpes autrichiennes de l’Ötztal, province du Tyrol, sur le lieu du tournage de "007 Spectre", 24e film de cette série sorti en 2015 avec Daniel Craig et Léa Seydoux comme principaux protagonistes. Plusieurs scènes importantes avaient été tournées à Sölden, une des stations de sport d'hiver les plus réputées de ce massif. Jakob Falkner, directeur de la compagnie des remontées mécaniques de la station et un des artisans du projet déclare: "On a pensé qu'associer ce site exceptionnel et la marque mondiale Bond serait fantastique" .

On accède par téléphérique à cette structure à la silhouette futuriste, un parallélépipède de béton dû à l’architecte Johann Obermoser. Ce musée situé dans un paysage grandiose, a été imaginé en collaboration avec la société de production britannique des James Bond. Et dès l’abord, le visiteur s’immerge dans l’atmosphère visuelle et sonore de ces 24 films dont le succès ne s’est jamais démenti. Une partie des 1.300 m2 a été creusée à même la roche. Et il est précisé que la température des salles est négative, même en été, car le bâtiment pourrait se désintégrer si la roche environnante dégelait.

"L’expérience 007" propose un parcours en neuf étapes dans des salles et tunnels obscurs recouverts d'écrans géants et de miroirs. Le visiteur voit défiler l'histoire de la série avec les différents acteurs ayant incarné Bond et les lieux mythiques des films, puis il est plongé dans des scènes d'action et connaît leurs secrets de tournage. On découvre aussi plusieurs gadgets de James Bond, montres, pistolet en or, voiture-robot entre autres.