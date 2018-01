La compagnie Niki est fixée sur son sort

Vendredi 29 décembre 2017, IAG, International Airlines Group, holding réunissant British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus, a annoncé le rachat de Niki. La compagnie à bas coût autrichienne, filiale du transporteur Air Berlin, en faillite, a cessé ses activités en octobre 2017. IAG reprend Niki pour 20 millions d'euros et s'engage à verser à la compagnie quelque 16,5 millions d'euros de liquidités supplémentaires. Niki sera intégrée à Vueling, la compagnie à bas coûts d'IAG, et sera enregistrée en Autriche. Le groupe récupère 15 avions A320 et des créneaux d'atterrissage dans plusieurs aéroports européens, dont Vienne, Düsseldorf, Munich, Palma de Majorque et Zurich. Il s’engage également à reprendre 750 salariés de la compagnie disparue.

Willie Walsh, directeur général d'IAG, a déclaré: "Niki était l'actif le plus viable financièrement d'Air Berlin et sa spécialisation dans les voyages touristiques en fait le complément idéal pour Vueling" . La Lufthansa avait renoncé en décembre à acquérir Niki craignant un veto des autorités de la concurrence.

Niki avait été fondée en 2003 par l'ancien champion de Formule 1 Niki Lauda et avait été acquise en totalité par Air Berlin en 2011 tout en conservant son nom. Comme plusieurs autres entités, Lauda avait soumis une offre pour la reprise de Niki mais c’est IAG qui l’a emporté.

Air Berlin a déjà vendu une bonne partie de ses avions à Lufthansa et va céder à easyJet certaines de ses activités à l'aéroport de Berlin-Tegel.