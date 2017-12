La fille cadette de Nijinski est morte

La plus jeune fille du célèbre danseur et chorégraphe s’est éteinte à 97 ans jeudi 30 novembre 2017 à Tucson en Arizona. Elle était née à Vienne en juin 1920. Elle laisse une fille unique, Kinga. C’est le Canadien Christian Dumais-Lvowski, mandataire de la succession Nijinski qui a annoncé la nouvelle à Paris. Tamara était d'ailleurs à l'origine en 1991 de la Fondation Vaslav et Romola Nijinski. On l’avait vue à Paris en mai 2013 pour le 100e anniversaire du ballet "Le Sacre du Printemps".

Elle était la fille du danseur et de la Hongroise Romola de Pulszhy, fille d’Emilia Markus, comédienne de renom et Karoly de Pulszky qui fut directeur du musée des Beaux-Arts de Budapest. Nijinski l’avait épousée à Buenos Aires, au cours d’une tournée des Ballets russes le 10 septembre 1913. Tamara avait d’abord vécu à Paris avec sa mère et sa sœur aînée, Kyra née le 19 juin 1914 à Vienne qui fut danseuse et actrice et avait épousé le compositeur et chef d’orchestre Igor Markevitch. Ensuite, Tamara vit chez sa grand-mère maternelle à Budapest, puis elle gagne les États-Unis, après un passage à Montréal. Dans cette ville, elle avait créé un spectacle de marionnettes autour des ballets qu’avait dansés son père, notamment le mythique "Le Spectre de la rose".

En 1995, elle fait éditer une version non expurgée des "Cahiers" de Nijinski, écrits en 1918 alors que le danseur sombrait dans la folie, il mourra à Londres le 8 avril 1950. Il repose aux côtés de son épouse décédée le 9 septembre 1978 au cimetière parisien de Montmartre.