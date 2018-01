La guerre du Manchego a bien lieu

Les Espagnols sont fiers de leur Manchego, ce fromage de brebis fabriqué dans La Mancha, au sud de Madrid, région rendue célèbre par Miguel de Cervantes dans son illustre roman "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha" paru en 1605. Dans ces vastes plaines, on élève des moutons de la race manchega. Don Quichotte en rencontra deux troupeaux qu’il attaqua, les prenant dans son délire chevaleresque pour des armées ennemies…

Le Manchego fait l'objet d'une dénomination d'origine depuis 1984 et on le trouve surtout dans les bonnes épiceries. En 2016, on en a produit 15.500 tonnes, 58,9% ont été exportées, principalement aux États-Unis. Malheureusement, il existe un autre Manchego, au Mexique, et dans ce pays il est fabriqué à base de lait de vache. Il est souvent vendu râpé ou en tranches pour être ajouté aux gratins, aux burritos, galettes de maïs farcies ou aux tortillas, lesquelles sont des galettes de maïs et non des omelettes comme en Espagne…

Et cette histoire de fromage est apparue depuis que Donald Trump a décidé de renégocier le traité de libre-échange entre le Mexique et les États-Unis. Les Mexicains essaient de diversifier leur échanges commerciaux pour ne plus trop dépendre de leur puissant voisin. Aussi vont-ils renégocier l'accord qui les lie à l'Union européenne depuis 2000. Évidemment, les Espagnols ne vont pas accepter qu'un simple fromage au lait de vache porte le nom de leur merveilleux fromage au lait de brebis et ils sont bien décidés à le faire savoir.