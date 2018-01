La légion espagnole livre bataille contre l’obésité

Elle s’attaque au surpoids de cette unité d’élite de l’infanterie et met en œuvre un plan rigoureux. Tous les légionnaires ne sont pas atteints évidemment mais certains sont trop enrobés. Le quartier général de l’unité a reconnu dans un document interne que la brigade de la légion, Brileg, devait pendre des mesures pour remédier à ce surpoids. Lequel a de multiples causes, l’âge des effectifs, le manque d’installations sportives, l’indifférence face à l’obésité. Il faut donc agir au plus vite. La première phase consistera à faire prendre conscience que l’obésité nuit à la santé et ternit l’image de cette unité d’élite.

Selon le plan, la plupart des 3.000 membres de la Brileg basée à Viator et Ronda, en Andalousie, devront se soumettre à un examen médical qui déterminera leur indice de masse corporel répondant aux données de l’OMS. On se souvient que ledit indice se calcule en divisant le poids par la taille au carré. Tous ceux qui auront un indice supérieur à 27, limite de l’obésité, suivront un programme strict, régime alimentaire rigoureux, électrocardiogrammes, analyses de sang, éducation physique et épreuves de force. Les légionnaires ayant un indice de 27 à 30, surpoids, bénéficieront d’un suivi annuel; de 30 à 35, obésité modérée, le militaire sera soumis à un suivi semestriel; au-delà de 35, obésité moyenne ou sévère, le suivi sera trimestriel.

Le plan prévoit que si malgré ces dispositions, aucune amélioration ne se produit, le militaire sera confié à un nutritionniste et pourra ne plus participer aux défilés, parades et autres manifestations dont les possessions de Semaine sainte. Sa solde en sera affectée ainsi que sa promotion et il ne sera plus envoyé en opérations extérieures. Et si au bout d’un an le surpoids subsiste, le militaire pourra être renvoyé de l’armée.