La lettre de Christophe Colomb a été retrouvée

Il y a dix ans, une missive datée de 1493 annonçant aux Rois catholiques, Isabelle 1er de Castille et Ferdinand II d’Aragon, la découverte du Nouveau Monde disparaissait de la Bibliothèque nationale de Catalogne à Barcelone. Pendant tout ce temps, le document original avait été remplacé par un faux. Oui, l’"Epistola Cristophori Colom de Insulis Indiae supra Gangem nuper inventis (Les îles de l'Inde au-delà du Gange)", publiée à Rome par Stephen Plannck en 1493, avait tout simplement été remplacée par un faux. On se souvient que Colomb croyait être arrivé aux Indes. Après sept ans d’une enquête incessante menée par les unités spéciales de la Garde civile espagnole, la lettre a pu être récupérée grâce aussi à l’aide du Service de l’immigration et des douanes des Etats-Unis, U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE.

Les précieux feuillets se trouvaient dans l’État du Delaware, chez un acheteur qui ignorait apparemment leur origine douteuse. Mercredi 6 juin 2018, ils ont été officiellement remis à l’ambassadeur d’Espagne à Washington. On ne connaît toujours pas le nom de l’audacieux malfaiteur qui a remplacé l’original par un faux à l’insu des responsables de la Bibliothèque nationale de Catalogne ni à quelle date cela s’est produit.