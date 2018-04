La maison du "Barbe-Bleue de Gambais" est à vendre

Elle attend un acquéreur dans cette charmante petite localité de quelque 2.500 habitants, en bordure de la forêt de Chantilly, dans les Yvelines. La villa Tric, plus de 180m2, toiture d’ardoise, à l’entrée d'un parc de 6.000 m2, près de la route départementale 112, est proposée à 450.000€. Et il faudra sans doute prévoir de gros travaux. "Très belle maison chargée d'histoire" , précise l'annonce… Et quelle histoire! C’est là qu’entre 1915 et 1919, Henri Désiré Landru a brûlé dans sa cuisinière 7 femmes dont il avait fait la conquête, des esseulées en recherche d’affection, souvent victimes de la guerre.

Après l’arrestation du "Barbe-Bleue de Gambais" survenue le 12 avril 1919 et son exécution le 25 février 1922 dans la cour de la prison de Versailles par le célèbre Anatole Deibler, la maison fut pillée par la foule. Puis, elle fut vendue à un restaurateur qui la rebaptisa "Au Grillon du Foyer" (sic) et transforma une partie de la demeure en musée. L’établissement ferma en 1940 et la maison fut ensuite vendue à des particuliers.

Le premier tueur en série français, né à Paris le 12 avril 1869, améliorait sa vie de modeste employé par différentes escroqueries commises sous de fausses identités. Il était marié et père de quatre enfants. Près de 282 femmes ont été en contact avec lui par annonces et il extorquait leurs biens. Il invita quelques-unes d’entre elles à Gambais et il prenait bien soin de ne leur prendre qu’un aller de train… Son procès qui passionna la France entière et attira le tout-Paris se tint du 7 au 30 novembre 1921 devant la cour d'assises de Seine-et-Oise à Versailles. Pour sa défense, il s’était choisi un des ténors du barreau Me de Moro-Giafferi et la fameuse cuisinière trônait dans la salle…