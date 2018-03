La meilleure qualité de vie est classée

Vienne est toujours et pour la 9e année consécutive, la ville qui offre la meilleure qualité de vie, selon l’étude 2018 du cabinet Mercer. Ceci "pour la sécurité qu’elle procure à ses habitants", "l’efficacité de ses transports en commun et la diversité de ses structures culturelles et récréatives" . Suivent Zurich, Auckland et Munich, cette dernière ville est appréciée pour les "investissements dans les hautes technologies et la promotion des établissements culturels" . On trouve ensuite Vancouver 5e, Düsseldorf 6e, Francfort 7e, Genève 8e, Copenhague 9e, Bâle 10e ex-aequo avec Sydney. Huit villes européennes se retrouvent donc parmi les dix premières. Puis viennent Amsterdam, Berlin et Berne qui occupent respectivement les 12e, 13e et 14e places. On remarque que Paris est passée en une année de la 38e à la 39e place et Lyon de la 39e à la 40e place.

En fin de classement on note immuablement Sanaa la capitale yéménite, Bangui, celle de la République centrafricaine et Bagdad. Ces villes souffrent de problèmes d’ "instabilité politique" , de "pauvreté" et connaissent des "conditions climatiques extrêmes" .

Pour établir ses classements qui portent sur 231 villes, le cabinet considère 39 critères dont la gestion des déchets, les transports en commun, la criminalité, l’approvisionnement en électricité, les services de téléphonie et le climat. En ce qui concerne la salubrité, c’est Honolulu qui occupe la première place, Paris et Lyon sont respectivement à la 67e et à la 44e places.

Cette étude annuelle sert de base au calcul de la rémunération des expatriés qui travaillent dans les multinationales et les organisations internationales.