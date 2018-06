La vache et le fermier Penka, une vache bulgare quittait son enclos du hameau de Mazaratchevo, à l’ouest du pays le 12 mai 2018, faussant ainsi compagnie aux six autres vaches du pré. Elle traversa la frontière voisine avec la Serbie et quitta ainsi sans s’en rendre compte l’Union européenne, dont son pays natal est membre depuis 2007. Deux semaines plus tard, elle était rendue à son propriétaire par des fermiers serbes, mais l’histoire n’était pas finie… L’Agence bulgare de contrôle sanitaire s’est intéressée à l’affaire et a déclaré que l’animal devait être abattu. En effet, ayant séjourné dans un pays extérieur à l’UE, Penka était considérée comme du bétail sur pied importé, selon la législation européenne, l’animal était condamné. Mais son propriétaire, Ivan Haralampiev s’est tellement démené qu’il est devenu avec Penka la star du petit écran bulgare. Grâce aux réseaux sociaux, son touchant message "Grâce pour Penka" est arrivé jusqu’au Royaume-Uni qui a vu là une dérive de l’administration européenne. Le Daily Telegraph a même lancé une campagne et recueilli plus de 30.000 signatures en quelques jours. Finalement, les autorités bulgares ont assoupli leur décision. Penka a subi des tests vétérinaires reconnus par l’UE. Les télévisions bulgares ont relayé ses retrouvailles avec Ivan Haralampiev. Tout ému, ce dernier a évoqué la lutte des petites gens contre l’arbitraire de l’administration. Il a appelé au changement de la législation européenne jugée trop tatillonne. Quant à Penka, elle a rejoint son enclos.

Interrogé à ce sujet, le Grec Margaritis Schinas, un des porte-paroles de la Commission européenne, a même risqué un parallèle avec le Brexit, ce qui a suscité l’hilarité: "Longue vie à Penka d’abord! Ensuite, force est de constater que décider de quitter l’UE et y revenir n’est pas un problème" … Colette Dehalle

