La viande rouge trop cuite et ses méfaits Les chercheurs de l’université de Haïfa en Israël ont constaté que les personnes qui mangent de la viande bien cuite étaient plus susceptibles de développer, entre autres maladies, une stéatohépatite non-alcoolique. Affection appelée aussi NASH, de l’acronyme Non-alcoholic steatohepatitis dans laquelle plus de 5% du foie sont constitués de graisse. Selon cette étude menée entre 2013 et 2015, le fait de manger de la viande transformée et de la viande rouge lorsqu’elle a été cuite ou frite pendant longtemps, serait lié à une maladie hépatique chronique, à une maladie cardiaque et au diabète. La recherche a également montré que l’on devrait réduire sa consommation de viande rouge et elle a établi des résultats sans appel sur sa relation avec la maladie hépatique. Ces chercheurs ont découvert que les personnes qui mangeaient beaucoup de viande bien cuite avaient 47 % de plus de risques de développer cette stéatose hépatique non alcoolique et étaient 55% de plus susceptibles de souffrir d’une résistance à l’insuline. Dans leur étude l’équipe de chercheurs israéliens a interrogé 789 adultes sur leurs habitudes de consommation de viande et leur a fait subir des échographies du foie et des tests de résistance à l’insuline. Les participants étaient généralement en surpoids et avaient 59 ans en moyenne, entre 40 et 70 ans dans l’ensemble, avec environ 15% d’entre eux souffrant de diabète, selon le rapport. Environ 39% des participants présentaient une stéatose hépatique non alcoolique et 31% avaient développé une résistance à l’insuline, maladie dans laquelle le corps est moins apte à convertir les sucres dans le sang en énergie en utilisant cette hormone. Colette Dehalle

Retour à la liste des brèves