Le Goncourt en Espagne

L’Espagne rejoint les pays qui participent au Choix Goncourt. C’est en 1998 à l’Institut français de Cracovie qu’est née cette idée du Choix polonais, qui s’inspire du Prix Goncourt dans sa nature et ses objectifs. Depuis, d’autres pays ont rejoint cette initiative, la Belgique, la Suisse, l’Italie, la Serbie, la Slovénie, le Liban et la Tunisie. Ce projet visant à promouvoir la littérature française contemporaine, est organisé par le Bureau du livre, la Coopération éducative et la Coopération universitaire de l'Institut français d'Espagne. Y sont associés les départements de littérature française d'universités espagnoles de renom, telles Madrid, Barcelone, Grenade, Salamanque et Valladolid. Chacune sélectionne un étudiant, accompagné d'un enseignant référent pour constituer le jury présidé par l’écrivain et académicien espagnol Arturo Pérez Reverte. C’est la sélection d’auteurs établie par l'académie Goncourt qui sert de base aux délibérations, elles ont eu lieu le 13 décembre 2017, autour de S.E. Yves Saint-Geours, ambassadeur de France en Espagne.

Cette distinction est revenue à Alice Zeniter pour "L’art de perdre" édité chez Flammarion qui avait déjà reçu le Goncourt des Lycéens. Elle sera invitée en Espagne en 2018 et son livre y sera publié en espagnol, en 2019 aux éditions Salamandra. Alice Zeniter s’est imposée face à Yannick Haenel avec "Tiens ferme ta couronne" chez Gallimard, prix Médicis. A Véronique Olmi, pour "Bakhita" publié chez Albin Michel Prix du Roman Fnac 2017. A Éric Vuillard avec "L’Ordre du jour" chez Actes Sud / Tusquets, prix Goncourt.