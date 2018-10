Le Maroc pays gastronomique

La troisième édition des Prix Gastro et Cia organisée par le quotidien espagnol La Razón a couronné le Maroc, considéré comme meilleure destination gastronomique internationale. Le jury, composé de personnalités du monde de la politique, de l’économie, des arts et de la culture, a reconnu la richesse et la diversité de la cuisine marocaine qui a su conserver son originalité et ses caractéristiques culturelles originales. Les organisateurs ont insisté sur ses origines berbères, arabo-andalouses et juives, ainsi que sur celles d'Afrique subsaharienne et d'Asie. Cette récompense est un hommage à une cuisine utilisant des produits de qualité élaborés avec patience et amour.

Lors de la cérémonie organisée à Madrid, c’est Mohamed Sofi, délégué de l’ONMT, Office national marocain du tourisme en Espagne, qui a reçu le prix. En présence de S.E. Karima Benyaich, ambassadeur du Maroc en Espagne. Mohamed Sofi s’est réjoui de cette reconnaissance internationale et que la cuisine marocaine, l’une des plus riches au monde, soit autant appréciée pour ses saveurs et ses couleurs multiples, résultat de multiples héritages culturels. Il a déclaré que ce prix démontre également que la gastronomie est considérée actuellement comme "un ingrédient très important de toute expérience touristique" . Et a rappelé à cette occasion la richesse de l’offre touristique marocaine, culture, affaires, balnéaire ou sport.

Il convient de signaler que cette 3e édition des Prix Gastro et Cia a aussi accordé des récompenses dans d’autres catégories: meilleur restaurant de l’année, durabilité du modèle alimentaire, meilleur entrepreneur gastronomique, formation en haute gastronomie, distribution gourmet, traçabilité et qualité alimentaire et innovation en alimentation.