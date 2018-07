Le Patrimoine mondial de l’Unesco s’enrichit encore

L'Alhambra de Grenade, la mosquée de Cordoue et l'Alcazar de Séville y sont déjà classés. Dimanche 1er juillet 2018, Médina Azahara, ville édifiée au milieu du Xe siècle par la dynastie des Omeyyades, à 8 km de Cordoue, les a rejoints.

Le Comité du patrimoine mondial a déclaré que le site "apporte une connaissance approfondie de la civilisation islamique occidentale d’Al-Andalus, aujourd’hui disparue, au sommet de sa splendeur" . La construction de Médina Azahara, que les Espagnols appellent "el Versalles de Abd al-Rahman III" a commencé sept ans après que l’émir Abd al-Rahman III se fut proclamé calife en 929. Et selon la légende, la cité aurait été nommée ainsi en l’honneur de sa femme favorite Azahara. La médina n’a cependant vécu que pendant moins d’un siècle et elle a été détruite par les guerres qui mirent fin au califat de Cordoue au début du XIe siècle. Ses vestiges, oubliés pendant près de 10 siècles, ont été redécouverts au début du XXe siècle.

A partir de 1923, Médina Azahara a été déclarée bien d’intérêt culturel et de nombreuses fouilles archéologiques ont été menées pendant une cinquantaine d’années. La campagne de restauration entre 2001 et 2004 dans la zone de l’Alcazar et la maison de Yafar où croit-on habitait le premier ministre du calife, avait permis de restaurer le site inscrit en 2015 sur la liste indicative de l’Espagne au Patrimoine de l’Humanité. Le 12 janvier 2017, la candidature comme monument classé par l’Unesco est posée.

Par ailleurs, le Comité du patrimoine mondial a approuvé également la proposition d’inscription de la Cité industrielle Olivetti à Ivrea en Italie et ajourné l’examen de la candidature franco-belge pour l’inscription des sites funéraires et mémoriels de la Grande guerre.