Le Vieux-Port marseillais en émoi

Le 14 juin 2018, une opération de contrôle réunissait une vingtaine d’agents des services de l’État français, Directions départementales des territoires et de la mer, de la protection des populations. En faisait aussi partie la Direccte, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Tous arpentaient le Vieux-Port et ils ont verbalisé une dizaine de poissonniers. Leur faute, ne pas avoir affiché la dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique, soit le nom latin des poissons, comme le réclame la réglementation européenne entrée en vigueur le 13 décembre 2014. Il faut également y ajouter la provenance et le type d'engin de pêche utilisé.

Ce matin-là, les agents des services de l’État ont aussi sévi dans d’autres domaines. Un revendeur de poisson en a subi les conséquences, toute sa marchandise a été saisie et détruite par les contrôleurs car il n’avait pas pu indiquer la zone de pêche de son poisson. Il risque de 400 à 1.500€ d’amende et sera convoqué au tribunal.

Vendredi 13 juin, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, déjeunait avec le président de la République et après cette rencontre, il a indiqué: "Emmanuel Macron m’a garanti, après avoir éclaté de rire quand je le lui ai appris, que les poissonnières du Vieux-Port n’auraient désormais plus à écrire, en latin, le nom des poissons qu’elles vendent…" .