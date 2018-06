Le chameau est un danger sur la route

En Israël, selon une loi adoptée lundi 11 juin 2018 par la Knesset, les chameaux seront équipés, comme les chiens, d’une puce sous-cutanée. Et leurs propriétaires seront considérés comme pénalement responsables si leurs animaux sont impliqués dans un accident de la route. Cette loi qui a été adoptée à 42 voix contre 10, oblige les propriétaires à enregistrer leurs chameaux et ils devront répondre à certains critères pour garder leur troupeau dans le désert. Ceci afin de d’en finir avec les accidents et les morts causées par les chameaux divaguant sur les routes du sud d’Israël.

Selon le préambule de la loi, chaque année, la police enregistre près d’un millier de signalements de chameaux errant sur les routes. Et sur les 7.151 incidents relevés entre 2008 et 2015, le propriétaire du chameau n’a été identifié qu’une seule fois. Mais les députés arabes ont critiqué cette loi, ils la jugent comme étant une attaque contre les bédouins arabes et leur mode de vie. Ce que soutient le député Abd al-Hakim Hajj Yahya, de la Liste arabe unie en déclarant que la loi faisait "partie de la guerre contre les Bédouins arabes du Néguev" .

Au cours des dix dernières années, 15 personnes ont été tuées et 350 blessées - dont 50 grièvement - quand leurs voitures sont entrées en collision avec des animaux, principalement des chameaux, dans le désert du Néguev.

En janvier 2018, une jeune fille de 13 ans a été tuée et 8 personnes ont été blessées dans une double collision avec un chameau.