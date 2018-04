Le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne a disparu

Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, le reliquaire en or de la reine de France, d'une valeur inestimable, a été dérobé au musée Thomas-Dobrée de Nantes. Plusieurs vitrines ont été fracturées et une statue hindoue et un ensemble de monnaies d'or ont également disparu malgré une alarme de sécurité. Le Conseil départemental de Loire-Atlantique a déposé plainte et la police judiciaire de Nantes est saisie de l'enquête. Samedi 14 avril 2018, le musée annonçait "fermé" au public afin de ne pas nuire à l'enquête.

Ce reliquaire, réalisé en 1514 lors de la mort d'Anne de Bretagne à 36 ans, alors reine de France, veuve de Charles VIII puis épouse de Louis XII, est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie. D'une quinzaine de centimètres de haut, de forme ovale il est surmonté d'une couronne d'or, composée de trèfles et de fleurs de lys, a été conçu pour conserver le cœur de la jeune femme. Cette dernière, qui devait être inhumée à la nécropole royale de Saint-Denis, tenait à ce que son cœur repose dans sa ville natale. D'où cet écrin funéraire en or pour le contenir. Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique Philippe Grosvalet a rappelé que la pièce était au musée depuis plus de 130 ans et a déclaré: "Bien plus qu'un symbole, l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne appartient à notre Histoire. La reine Anne, duchesse de Bretagne, avait souhaité que son cœur soit inhumé auprès de ses parents. Sauvé de la fonte après la Révolution, il est conservé au musée Dobrée depuis 1886" . Catherine Touchefeu, conseillère départementale à la culture et au patrimoine a jugé bon de prévenir: "Si par hasard ce qui a motivé, c'est le fait que ça brillait et que c'était de l'or, il me semble déterminant que les gens comprennent que le rapport entre la valeur patrimoniale et symbolique de cet objet qui représente une centaine de grammes d'or, ça n'a rien à voir" .