Le tunnel ferroviaire le plus long du monde A la frontière austro-italienne, on creuse un ouvrage encore plus long que le nouveau tunnel du Saint-Gothard, long de 57km. Avec ses 64 km, le tunnel ferroviaire du Brenner sera un axe clé pour le transport des marchandises. Il reliera Stockholm à Palerme sans passer par la Suisse. Ce tunnel de base du Brenner s’étendra d’Innsbruck, capitale du Tyrol autrichien, à la commune italienne de Fortezza, en allemand Franzensfeste, province autonome de Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige au nord-est de l'Italie. Lorsqu'il sera achevé en 2025, il détrônera le Gothard, inauguré mi-2016 et qui sera resté le plus long du monde pendant moins de dix ans. Le projet de ferroutage austro-italien, dont le chantier a débuté en 2011, permettra de réduire le trafic des poids lourds circulant entre l'Autriche et l'Italie par une autoroute à péage, via le col du Brenner (1372m). Il permettra à terme de multiplier par trois les capacités de transport par le rail sur cet axe, 1,8 million de poids lourds au lieu des 600.000 embarqués aujourd'hui sur des trains circulant sur une voie ferrée à ciel ouvert. Le gain en temps sera important, les 64km du tunnel seront parcourus en 50 minutes en moyenne, contre deux heures actuellement par la voie ferrée actuelle. Pour l'Autriche, cela évitera l’invasion des poids lourds sur son territoire qui sert de zone de transit pour le fret routier du continent européen. Sa réalisation coûtera 8 milliards d'euros, financés pour un tiers par l'Union européenne, le reste l'étant par l'Italie et l'Autriche, sur fonds publics. En mars 2015, la première pierre a été officiellement posée pour la galerie principale du tunnel dans la vallée de l’Ahr près d’Innsbruck. Colette Dehalle

