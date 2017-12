Les animaux espagnols acquièrent des droits

Le Congrès espagnol a approuvé le projet de loi modifiant le statut juridique des animaux. Ils ne sont plus considérés comme un "bien meuble". Suivant en cela l’exemple de la France il y a deux ans. Les animaux étaient jusqu’à maintenant considérés comme des "biens matériels". Le 12 décembre 2017, le Congrès espagnol a décidé à l’unanimité de modifier ce régime juridique et d’inscrire l’état d’ "être vivant doté de sensibilité" . Selon Rafael Hernando, porte-parole du Parti populaire, l’objectif de cette réforme est de donner aux animaux "un rang différent" et "une meilleure protection" . De plus, le groupe politique propose "une description positive similaire aux codes civils français et portugais" afin de différencier les animaux des personnes, des plantes ou des choses. En outre, il devrait prochainement être interdit d’étendre aux animaux les saisies des biens hypothéqués. L’application de cette réforme serait prévue pour juin 2018. C’est donc un grand succès pour les défenseurs des droits des animaux.

En France, c’est la Fondation 30 millions d’amis qui est à la base de la réforme de 2015 et on remarque qu’elle inspire d’autres pays. Le Québec, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, l’Autriche et le Portugal ont aussi adopté des législations semblables. En avril 2017, la Wallonie a imposé une nouvelle catégorie juridique pour les animaux vus comme des êtres vivants doués de sensibilité et la Belgique songe à son application.