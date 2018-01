Les malheurs d'une viole de gambe

Myrna Herzog, née à Rio de Janeiro le 1er décembre 1951 est une musicienne israélienne, spécialiste de musique baroque. Elle joue surtout de la viole et de la viole de gambe. Talentueuse, elle a créé et dirigé pendant 9 ans le premier orchestre baroque brésilien. En 1992, elle a émigré en Israël où elle a enseigné. Depuis 1999, elle dirige l’orchestre de l'ensemble Phoenix et s’y fait remarquer le 26 septembre 2013 lors de la première israélienne au Festival Abu Gosh de l’opéra baroque "La púrpura de la rosa Tomás de Torrejón y Velasco", créé le 19 octobre 1701 à Lima.

Réclamée dans le monde entier, Myrna Herzog se déplace beaucoup. En ce début d’année 2018, elle effectuait un vol Rio-Rome à bord d’un avion de la compagnie Alitalia et à l’arrivée le 3 janvier, elle découvrit que son instrument était fortement endommagé au sortir de la soute. Cette viole de gambe fabriquée en 1685 par Edward Lewis à Londres avait été restaurée en 2001 et un exemplaire semblable est exposé au musée de la Philharmonie de Paris. Myrna Herzog soutient qu’Alitalia lui avait pourtant assuré que l'instrument serait traité avec le plus grand soin. La compagnie dit mener une enquête et a précisé que pour le transport d’instruments fragiles, l’habitude est de payer un siège supplémentaire, ce que Myrna Herzog a refusé. Cependant, la compagnie a fini par déclarer qu’elle "procéderait, après avoir établi les faits, au remboursement conformément à la réglementation internationale en vigueur" .