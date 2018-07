Luxueuse villa à vendre à Rome

La villa romaine du producteur italien Carlo Ponti, époux de l’actrice Sophia Loren et décédé à Genève le 10 janvier 2007 à 94 ans, est mise en vente. Proposée pour 19 millions d’euros, cette résidence a été édifiée au XIXe siècle sur les vestiges d’une ancienne carrière de basalte. Située dans le parc Appia Antica, 3.300 hectares soit 33km2, pas très loin du Colisée, la résidence se compose d’un manoir d’environ 680m2 sur deux étages et d’une annexe indépendante de 600m2. Une piscine chauffée, un garage et quelques appartements indépendants se trouvent dans le parc attenant d’une superficie d’environ 1,5 hectare.

Dans les années 1950, Carlo Ponti y vivait avec sa première femme épousée au Mexique et cette maison a vu passer les réalisateurs dont il a produit les films, Federico Fellini, Vittorio de Sica ou Roberto Rossellini. Ainsi que des acteurs tels Alberto Sordi, Silvana Mangano aussi bien qu’Antony Quinn, Kirk Douglas notamment. Tous entraient par la plus modeste des trois portes. Ce qui leur permettait de voir la fierté du maître de maison, une pièce voûtée en béton avec un sol en mosaïque romaine. Il y avait aussi une autre pièce dont le sol en mosaïque représentait une tête de Méduse que l’on peut encore admirer aujourd’hui.

On accède à l’étage supérieur par un ascenseur, il y a cinq chambres à coucher et les salles de bains respectives ainsi qu’une bibliothèque. S’y trouve également un jardin d’hiver.

Après avoir subi plusieurs modifications au cours des années 1950, la villa a été entièrement restaurée par le propriétaire actuel qui l’avait achetée dans les années 1980 à la première famille de Carlo Ponti.