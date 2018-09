Maigrir de 100.000 kg en deux ans

C’est l’objectif que s'est fixé Narón, ville de 40.000 habitants en Galice, au nord-ouest de l’Espagne. On y compte 9.000 personnes en surpoids et 3.000 qui souffrent d'obésité. Suivant les conseils du Dr Carlos Pineiro, l'un des principaux initiateurs de ce programme de santé publique lancé en janvier 2018, plus de 4.000 habitants se sont donc mis ou remis au sport. Et ils ont éliminé charcuterie et fritures de leur table. Il faut dire que les spécialités galiciennes sont servies généreusement et qu’elles ne sont pas particulièrement légères. Aussi la Galice a-t-elle le plus fort taux de personnes en surpoids selon une étude de la Société espagnole de cardiologie. Carlos Pineiro, généraliste de 63 ans, s’est fortement impliqué dans la prévention des maladies cardio-vasculaires et ce avec d’autant plus de conviction que lui-même a failli mourir d'un infarctus à 45 ans. Et il déclare: "Au XXIe siècle, les gens oublient qu'ils sont conçus pour marcher. Le climat pluvieux fait que l'on reste beaucoup chez soi, avec une ingestion de calories quotidiennes très importante" . Le Dr Pineiro compte beaucoup sur les enfants que l’on sensibilise dans un établissement scolaire pilote, le centre Jorge Juan. "Deviens accro aux fruits" est le slogan de l'établissement où des fruits sont distribués dans la matinée. Carlos Pineiro espère qu’une fois les 100.000 kg perdus, les habitants garderont "un style de vie sain pour freiner les maladies chroniques" ce qui réduira les dépenses de santé.