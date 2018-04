Marchandises de Chengdu à Vienne

Jeudi 12 avril 2018, un train chargé de 41 conteneurs de marchandises pour une valeur de 1,5 million de dollars, écrans LED, pneus et lampes, a quitté Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Ce train va parcourir 9.800km et traverser le Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine et la Slovaquie pendant les 13 jours que durera son voyage vers Vienne. Le président autrichien Alexander Van der Bellen et le chancelier Sebastian Kurz assistaient à la cérémonie de départ. Chengdu est la dernière étape de la visite en Chine de cette délégation autrichienne, du 7 au 12 avril. Le président Van der Bellen a déclaré que le train, plus rapide et plus respectueux de l'environnement que le transport maritime, allait jouer un rôle important dans le commerce sino-autrichien. L'Autriche projette de construire une nouvelle gare en 2020, terminal pour "la Ceinture et la Route" en plein milieu de l'Europe, selon l’accord de coopération signé par la société autrichienne ÖBB Holding AG et la société chinoise Chengdu International Rail Port Investment & Development. Dimanche 8, les dirigeants des deux pays sont convenus d'établir un partenariat amical et de faire progresser la coopération bilatérale. Les trains de marchandises Chine-Europe ont effectué 1000 trajets au cours des trois premiers mois, une croissance de 75% par rapport à la même période de l'année dernière, selon la Société des Chemins de fer de Chine. Le réseau ferroviaire transfrontalier relie 43 villes chinoises à 41 villes européennes dans 13 pays.