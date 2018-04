Mauvaise surprise au musée d’Elne

La mairie de cette localité de quelque 20.000 habitants dans les Pyrénées-Orientales vient de découvrir que 82 toiles attribuées à l'artiste Étienne Terrus, ami de Matisse, Aristide Maillol ou André Derain, étaient des faux… Soit la moitié de ses œuvres qu’abrite le musée ouvert en 1994. Il vient de rouvrir après des travaux. On estime le préjudice à 160.000€. L’historien d'art Éric Forcada qui s’est penché au cours des derniers mois sur les œuvres d'Étienne Terrus a été le premier à émettre des doutes sur leur authenticité. Finalement, une commission réunissant des personnalités du monde culturel a déclaré que ces 82 toiles étaient des faux. Ces peintures, dessins et aquarelles, ont été achetés pendant une vingtaine d'années par la municipalité d'Elne. Certaines proviennent ds dons ou de prêts. Pour Yves Barniol, maire d'Elne: "C’est une catastrophe. Je me mets à la place de toutes les personnes qui sont venues visiter le musée, qui ont vu des œuvres fausses, qui ont pris un ticket d'entrée, quel que soit le prix. C'est inacceptable" .

La commune a porté plainte pour faux, usage de faux, contrefaçons et escroquerie et la gendarmerie des Pyrénées-Orientales enquête sur un vaste trafic d’œuvres d'art qui ne concernerait pas essentiellement les tableaux d'Étienne Terrus.

L’artiste est né le 21 septembre 1857 à Elne où il est mort le 22 juin 1922. Élève d'Alexandre Cabanel à Paris, il revient vite dans sa Catalogne natale qui sera son inspiration principale. Il est tombé quelque peu des l’oubli mais a été "redécouvert" à l’occasion de l’exposition "Le Roussillon à l’origine de l’art moderne 1894-1908" qui s’est tenue Salle Maillol du Palais des Congrès de Perpignan, du 4 juillet au 27 septembre 1998.