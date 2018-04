Mise en vente du diamant Farnese Blue

Le 15 mai 2018, à Genève, il sera mis aux enchères par Sotheby’s et ce sera assurément l’un des temps forts de la vente. C’est en effet la première fois qu’il affrontera le marché après être resté au sein des familles royales d’Europe pendant plus de trois siècles. Il s’agit d’un diamant bleu-gris foncé de 6,16 carats provenant des mines indiennes de Golconde et datant du XVIIIe siècle, estimé entre 3,69 millions et 5,27 millions de dollars.

Le Farnese Blue a été offert à Elisabeth Farnese, le 24 décembre 1714, lors de son mariage avec le roi Philippe V d’Espagne, petit-fils de Louis XIV qui régna de 1714 à 1746. Elle était sa seconde épouse. Puis, le Farnese Blue passa par la France, l’Italie et l’Autriche, tout en restant toujours au sein des familles royales européennes, de la guerre de Succession d’Espagne à la chute des Habsbourg. On dit qu’il fut porté par Marie-Thérèse de France, "Madame Royale", premier enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette, morte en exil le 19 octobre 1851 au château de Frohsdorf en Basse-Autriche.

Selon Sotheby’s, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, on considérait les diamants bleus comme un "cadeau royal suprême" . Le Farnese Blue a été exposé chez Sotheby’s Hong Kong du 29 mars au 2 avril 2018. Suit un voyage international qui conduit l’illustre diamant à Londres, New York, Singapour, Taipei avant son retour à Genève pour les enchères.

Si l’on en croit Philipp Herzog von Württemberg, président de Sotheby’s Europe, "avec son incroyable ascendance, le Farnese Blue figure parmi les diamants historiques les plus importants au monde".