Montaigne à nouveau honoré à Bordeaux

Après une période de restauration, les visiteurs du musée d'Aquitaine de la cité girondine peuvent revoir le monument représentant Michel de Montaigne. Il a été restauré grâce à une campagne de financement participatif lancée à l'automne 2016 dans le cadre d'une saison "Cultivons l'humanisme". Ce qui a permis de recueillir 26.000€ grâce à 300 donateurs, au nombre desquels la ville, l’État, la Fondation BNP Paribas et plusieurs associations liées au musée ou à l'œuvre du philosophe.

Le musée révèle que "Le diagnostic a établi qu'il présentait d'importantes fragilités et avait subi des interventions de piètre qualité, comme des raccords et des joints en plâtre. Le monument était également très encrassé et la patine fortement jaunie" . Sa veuve Françoise de la Chassaigne qu’il avait épousée le 23 septembre 1565, avait commandé ce cénotaphe un an après la mort de l’auteur des Essais.

Né le 28 février 1533 au château de Saint-Michel-de-Montaigne en Dordogne, l’auteur vécut à Bordeaux dont il fut maire de 1581 à 1585. À sa mort, au château de Saint-Michel-de-Montaigne le 13 septembre 1592, il fut inhumé dans le couvent bordelais des Feuillants détruit actuellement. Ses cendres se trouvent dans les murs du sous-sol du musée d'Aquitaine.