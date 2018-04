Mort d’un chef d’orchestre

Jean-Claude Malgoire est brutalement décédé à Paris dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, il avait 77 ans. Né à Avignon le 25 novembre 1940, il commence ses études musicales au conservatoire de sa ville natale. Puis c’est le Conservatoire national supérieur de Paris en 1957 avec des premiers prix de hautbois et de musique de chambre. Il est cor anglais solo de l’Orchestre de Paris sous la direction de Charles Munch. On le retrouve à la tête de ses ensembles La Grande écurie et la Chambre du Roy qu’il crée en 1966 et le Florilegium Musicum de Paris, dédié à la musique médiévale, où il joue toutes sortes d’instruments à vent anciens. Il fait partie des Baroqueux avec William Christie et de Philippe Herreweghe. Ce qui n’empêche pas Jean-Claude Malgoire d’intégrer en 1972 le groupe de musique contemporaine 2E2M, études et expressions des modes musicaux, fondé par Paul Méfano en 1972. En 1981, il dirige l’Atelier lyrique de Tourcoing, qu’il décrit comme "un opéra d’art et d’essai, comme on dit au cinéma" . On y aborde un répertoire de musique ancienne mais aussi Mozart, Rossini aussi bien que Debussy ou Kurt Weill. Il fait confiance à de jeunes interprètes qui deviendront célèbres, comme la soprano Véronique Gens ou les contre-ténors Philippe Jaroussky et Dominique Visse. C’est à l’Atelier lyrique de Tourcoing que Jean-Claude Malgoire a fait sa dernière apparition publique, fin mars 2018, en dirigeant "Pelléas et Mélisande" de Claude Debussy. Il a dirigé plus de 7.000 concerts et laisse 150 enregistrements qui ont permis de faire connaître des musiques rares jouées avec des instruments d'époque.

Martine Aubry, maire de Lille, lui a rendu hommage: "La Grande Écurie et la Chambre du Roy, son orchestre et l’Atelier lyrique de Tourcoing sont orphelins, et avec eux tous les passionnés, dont je suis, de musique baroque, dont il était la première incarnation dans la région" .