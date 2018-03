Nevers et Lourdes s’affrontent Les deux villes se disputent la dépouille de Bernadette Soubirous. Celle-ci repose au couvent Saint-Gildard de Nevers, en Bourgogne, depuis 139 ans. Elle y est morte le 16 avril 1879. Et sa dépouille attire chaque année entre 150.000 et 200.000 visiteurs. Mais Lourdes où la sainte est née le 7 janvier 1844 et où elle a eu ses apparitions, ne l’entend pas ainsi. Une association a été créée dont l’objectif est de rapatrier le corps de la sainte dans sa ville natale. L’époux d'une arrière-petite-nièce de Bernadette Soubirous est à sa tête. Et Francis Bayoumeu d’expliquer ses motivations: "Le regroupement des familles, tout le monde demande ça, et les parents de Bernadette aussi, certains au moins, aimeraient que Bernadette revienne chez elle" . Sans mauvais esprit aucun, on imagine que lesdites motivations ne sont pas que sentimentales… On s’aperçoit que plusieurs membres de l’association sont propriétaires de locations touristiques et que le président local des métiers et industries de l'hôtellerie en fait aussi partie… Quant à Francis Bayoumeu, il gère avec son épouse la maison des parents de la sainte, transformée en musée. Bernadette Soubirous serait-elle donc l’enjeu d'une guerre économique entre Lourdes et Nevers? Denis Thuriot, maire de cette dernière ville n’a pas l’intention de céder, la loi diocésaine l’emporte et seule une requête formulée par l'ensemble des membres de la famille pourrait faire que l'affaire relève de la justice. Colette Dehalle

