Nutella a aussi sa journée...

Depuis 2007, le 5 février, c’est la Journée mondiale du Nutella. Chaque seconde, 9,5 kg de Nutella sont consommés dans le monde, soit 300.000 tonnes annuelles dont 84.000 tonnes en France (26% du total mondial), 55.000 en Allemagne et 50.000 en Italie. On comprend alors qu’il faille célébrer ce produit qui, pourtant, a bien des détracteurs. Ceux-ci lui reprochent la quantité de graisse et de sucre qu’il contient et qui serait la cause du surpoids chez les enfants qui en sont friands… Ses 60% d'huile de palme et de sucre ne correspondent pas tout à fait au "profil nutritionnel" recommandé par Bruxelles et les nutritionnistes. La réglementation européenne ne cesse d’alerter le consommateur sur les produits trop riches en graisses et en sucre. Mais Ferrero, le propriétaire, s’est engagé à ne pas utiliser d'ingrédients génétiquement modifiés dans l’élaboration du Nutella. Quant au chiffre d'affaire mondial du groupe, non coté en Bourse, qui gère aussi Rocher, Tic Tac et Kinder, il a été en 2013 de 8,1 milliards d'euros dont 1,3 milliard en France.

L'invention du Nutella remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand le chocolat était une denrée rare. Le Piémontais Pietro Ferrero, chocolatier-pâtissier de son état à Alba, a voulu combattre à sa façon la sous-nutrition des enfants. Avec son frère Giovanni et sa femme, il crée donc une espèce de pâte de chocolat à base principalement de noisettes. Ce "Giandujot" deviendra le succès que l’on sait. L’entreprise Ferrero est créée en mai 1946. La recette est modifiée en 1964 et Michele le fils de Pietro, pense à Nutella. A partir de "nut", du nom anglais de la noisettes, auquel on ajouta "ella" rappelant l’origine italienne du produit. Michele Ferrero est mort à 89 ans, le 14 février 2015 à Monaco. Ses enfants sont toujours à la tête de cette entreprise des plus rentables.