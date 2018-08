On a retrouvé le doigt de Constantin Le musée du Louvre peut être satisfait. En effet, des chercheurs viennent d’identifier l'origine d'un des objets les plus mystérieux des collections du musée. Il s’agit d’un doigt en bronze de 38cm, et plus particulièrement un index. Sans aucun doute il appartient à une statue colossale en bronze doré de Constantin datant d'environ 330 de notre ère. Elle mesurait environ 12m de haut, si l’on en juge par les dimensions de la tête, 1,77m. C’est l'une des statues les plus célèbres et les plus imposantes de l'Antiquité. Le 17 mai 2018, des chercheurs du Louvre et du C2RM étaient reçus aux musées du Capitole. Ils avaient apporté une reproduction en résine du fameux index et tous ont pu constater que le doigt appartient bien à la main gauche de la statue de Constantin.

Au XIXe siècle, un des plus grands collectionneurs d'art antique, le marquis Giampietro Campana, possédait ce doigt et l'a revendu à Napoléon III, qui souhaitait à agrandir les collections françaises. Depuis 1863, la pièce non identifiée se trouvait dans les réserves du Louvre.

Selon le directeur des musées du Capitole "le doigt s'est vraisemblablement détaché (...) lorsque le globe a été placé au sommet de la colonne milliaire du Ier mille de la via Appia" .

Cette découverte ne pouvait pas mieux tomber. En effet, le Louvre va accueillir d!s le 17 octobre 2018 au Hall Napoléon, une exposition consacrée au grand collectionneur italien "Un rêve d'Italie: la collection du marquis Campana". On peut imaginer qu’alors la main impériale viendra rejoindre son index… Colette Dehalle

