On a retrouvé un Chagall volé il y a 30 ans Dans les années 1920, le couple Ernest et Rose Heller, aujourd’hui décédés (lui en 1998 à 95 ans et elle en 2003 à 105), avait acheté le tableau "Othello et Desdémone" de Marc Chagall, 33cmx40cm, réalisé en 1911 à Paris. Il était exposé dans leur appartement de l’Upper East Side à Manhattan. En 1988, alors que les Heller étaient en vacances à l’étranger, le tableau et plusieurs autres œuvres de Renoir, Rouault Léger, Modigliani et Hopper, des antiquités du Pérou et du Costa Rica, des bijoux et même des tapis, leur avaient été volées lors d’un cambriolage. L’enquête avait alors établi que le voleur était un ouvrier ayant eu accès à l’immeuble qui avait confié "Othello et Desdémone", estimé alors à 100.000$, à un homme habitant le Maryland, qui disait connaître un acheteur potentiel. Mais la transaction n’avait jamais eu lieu. La toile est donc restée des années au fond d’une boîte, dans un grenier de cet État, le receleur n’arrivant pas à s’en défaire. En 2017 il a encore tenté de s’en séparer en le vendant à un galeriste de Washington, lequel a eu des soupçons. Un des acteurs de l’affaire, membre du crime organisé bulgare, âgé de 72 ans et condamné par la maladie, est pris de remords et a contacté l’équipe Art Crime du FBI. C’est ainsi que le tableau est sorti du grenier marylandais… La toile De Chagall va être remise aux descendants des Heller et l'on recherche encore les autres œuvres dérobées.

En raison de la prescription pénale dans cette affaire, ni le receleur ni le voleur ne vont être poursuivis. Ce dernier a cependant été condamné à de la prison pour des vols commis dans d’autres appartements. Colette Dehalle

