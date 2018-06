Ordination chez les Habsbourg

Le 16 juin 2018, l’archiduc Johannes de Habsbourg-Lorraine, fils de l’archiduc Rodolphe d’Autriche et de la baronne Marie-Hélène de Villenfagne de Vogelsanck, a été ordonné prêtre. La cérémonie s’est déroulée à Verolliez, dans le canton suisse du Valais, à la Fraternité Eucharistein, voisine de la célèbre Abbaye de Saint-Maurice. Elle était présidée par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon et prélat référent de la Fraternité.

Né à Bruxelles le 1er juin 1981, l’archiduc Johannes est l’un des petits-fils de l’archiduc Carl Louis et de l’archiduchesse Yolande, née princesse de Ligne. Carl Louis né en 1918 et décédé en 2007 était l’un des huit enfants de Charles Ier, dernier empereur d’Autriche, et de Zita de Bourbon-Parme. Johannes a passé sa jeunesse près de Fribourg en Suisse et il est diplômé en économie de l’Université de St-Gall. A 23 ans il entre dans une grande banque parisienne et l’on imagine qu’il allait faire une brillante carrière dans le monde de la finance. Mais il confie: “J’étais entouré de gens ouverts et sympathiques, dans une bonne ambiance. J’avais beaucoup d’amis. Mais je me sentais en même temps très seul et j’avais un profond sentiment de manque intérieur” .

En 2011, il retourne donc à l’université, à Fribourg où il obtiendra en 2015 un master en théologie. Son mémoire de fin d’études s’intitule “La menace divine”.