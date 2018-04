Paris-Budapest avec Joon

A partir du 28 octobre 2018, la filiale à coûts réduits d’Air France assurera les vols entre Paris et Budapest. Trois vols quotidiens seront opérés en Airbus A320 avec 174 passagers ou en A321 pouvant en accueillir 188 en Économie et 16 en classe Affaires. Les départs seront programmés à Paris-CDG à 7h, 12h50, 20h45, arrivées à 9h05, 15h et 22h55. Les vols de retour quitteront l’aéroport de Budapest-Ferenc Liszt à 6h30, 9h50 et 15h55, arrivées à 8h25, 12h10 et 18h15. Joon restera donc en concurrence entre les deux capitales avec les low cost easyJet à CDG, Transavia France à Orly et Ryanair à Beauvais. Dès l’été 2018, Joon permettra de rejoindre Le Caire, Le Cap, Fortaleza, Mahé, Mumbai et Téhéran en long-courrier. Et en moyen-courrier Oslo, Rome, Naples, Istanbul qui viendront s’ajouter à Berlin, Barcelone, Porto et Lisbonne qui fonctionnent depuis le 1er décembre 2017.

Filiale d'Air France, la compagnie Joon a été créée en 2017 et dispose de sept A320 et quatre A321; sur le long-courrier, elle a inauguré le 25 mars ses premiers vols en A340-300 tri-classe, quatre étant attendus avant l’arrivée prévue en 2019 des A350-900. Tous les vols de Joon se font sous le code AF, sa maison-mère, la commercialisation des vols est à la charge d’Air France et les pilotes peuvent voler indifféremment avec les deux compagnies. Quant aux hôtesses et stewards, ils sont payés 45% de moins que leurs collègues de la maison-mère. Ce qui permet de proposer des billets moins chers.