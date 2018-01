Patrimoine méditerranéen

Monaco, l’Italie et la France, viennent de signer l’acte de candidature pour l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO du site d’environ 200.000 hectares nommé "Les Alpes de la Méditerranée", territoire à la fois terrestre et marin, appartenant aux trois États signataires.

D’après le communiqué de la Fondation Albert II, "les partenaires transfrontaliers porteurs du projet UNESCO sont organisés autour d’un Groupement européen de coopération territoriale (GECT), constitué par le parc européen Alpi Marittime-Mercantour, le département des Alpes-Maritimes, la Principauté de Monaco, le parc naturel régional de Ligurie et la province d’Imperia" . Près de 80 communes sont concernées par cette zone.

"Ce territoire d’exception se situe à la frontière de trois pays, il associe trois cultures et il rassemble trois populations, mais avec un objectif commun partagé: sa protection. C’est ensemble que nous portons cette candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO qui sera ainsi la reconnaissance de tous nos efforts pour protéger les Alpes de la Méditerranée et qui méritent tant une reconnaissance internationale" , a précisé S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.



