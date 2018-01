Paul Otchakovsky-Laurens n’est plus Mardi 2 janvier 2018 a décidément été impitoyable pour ceux qui touchent de près ou de loin à la littérature. Après le décès de Bernard de Fallois et celui de Jacques Lassalle, voilà qu’on nous annonce la mort le même jour, de celui qui avait utilisé les initiales de son nom P.O.L. pour baptiser sa maison d’édition. Paul Otchakovsky-Laurens est décédé dans un accident de voiture sur l'île de Marie-Galante, aux Antilles françaises. Âgé de 73 ans, il était né le 10 octobre 1944 à Valréas au nord d’Orange, et avait débuté comme stagiaire puis lecteur chez Christian Bourgois en 1969. L’année suivante, il dirige chez Flammarion la collection Textes. En 1977, il rejoint Hachette et y crée sa collection P.O.L. En 1983, il fonde sa propre maison d'édition P.O.L., aujourd’hui filiale de Gallimard.

On relève parmi les auteurs qu’il a édités avec succès Emmanuel Carrère, prix Renaudot 2011 pour "Limonov", Marie Darrieussecq, prix Médicis 2013 pour "Il faut beaucoup aimer les hommes" ou Atiq Rahimi, Prix Goncourt 2008 avec "Syngué sabour. Pierre de patience". Dès les premières années, sa maison édite de jeunes auteurs prometteurs comme Martin Winckler avec "La maladie de Sachs" en 1998, prix du livre Inter la même année, ou le premier roman de Marie Darrieussecq "Truismes" en 1996. Il édite également des auteurs confirmés comme Georges Perec ou Marguerite Duras "La douleur" en 1985 et "La pluie d'été" en 1990. En janvier 2011, un numéro d'une revue littéraire américaine, The Review of Contemporary Fiction, était entièrement consacré aux écrivains de P.O.L.

Il avait l’habitude dire: "Je suis bien plus redevable à mes auteurs qu'ils ne le sont" . L’actuel ministre français de la Culture Françoise Nyssen qui a longtemps dirigé les éditions Actes Sud a très vite réagi parlant de Paul Otchakovsky-Laurens comme d’un "très grand éditeur, découvreur de talents" . Colette Dehalle

