Périple extrême-oriental pour une exposition

Pour la première fois, le manuscrit de la théorie de la relativité et des documents appartenant aux archives d'Albert Einstein sont partis pour l'Extrême-Orient. Ils ont quitté l’Université hébraïque de Jérusalem et sont arrivés à Taipei, première escale, en camion blindé sous escorte policière.

Le public taipéien pourra donc voir cette exposition jusqu’au 8 avril 2018, elle a demandé deux ans de préparation. "Albert Einstein: une vie en quatre dimensions" comprend notamment la médaille du prix Nobel de physique reçue en 1921, ses lettres à Sigmund Freud, à ses amis, aux femmes qu’il a aimées, et sa collection de disques de vinyle.

Albert Einstein a été l’un des pères fondateurs de l’Université hébraïque, il en a d’ailleurs été gouverneur non-résident jusqu’à sa mort en 1955 et dans son testament il lui a légué tous ses écrits et son patrimoine intellectuel. Y compris même le droit à l’utilisation de son image, lequel s’exerce aussi sur la célèbre photo du physicien en train de tirer la langue.

Un porte-parole de l’université révèle que "Pratiquement tout ce qui est présenté est authentique à l’exception de la pipe centenaire d’Einstein, trop fragile pour voyager. Nous avons envoyé une copie" .

Après Taiwan, l’exposition se rendra en Chine et au Japon. Notons que certaines des pièces de la collection Einstein ont déjà été exposées hors d’Israël, à Washington ou Los Angeles entre autres. Le porte-parole précise cependant: "C’est la première fois qu’autant de pièces d’archives sont présentées à l’étranger".