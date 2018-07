Qui était Neko?

Des archéologues ont découvert les restes d'une femme dans un tombeau romain sur l'île de Sikinos, dans les Cyclades, au sud-est d'Athènes. Grâce aux inscriptions retrouvées sur son mausolée, on a pu établir qu’elle s'appelait Neko. Elle a été inhumée selon des pratiques romaines il y a 1800 ans, avec bracelets, bagues et colliers en or. Des fragments de vêtements ont également été trouvés.

Dimitris Athanassoulis, directeur d'Ephorate of Antiquities of Cyclades a déclaré: "On a été très chanceux. C'est très rare. Le monument, l'un des Égéens les plus impressionnants, a une identité. On sait pour qui il a été construit, on a ses restes et son nom" .Il précise que Neko aurait un lien direct avec l'île de Sikinos, mais ils n'ont pas encore prouvé si elle en était originaire.

Le mausolée était intact ayant pu échapper aux pilleurs. Car il était dissimulé dans une crypte entre deux murs porteurs de la bâtisse. Il se trouve à l'emplacement du temple byzantin sur le site de fouilles Épiskopi et à la demande du ministère grec de la Culture, il est en cours de restauration depuis 2017.

Cela fait plusieurs semaines que les découvertes archéologiques se multiplient en Grèce. Alexandre Farnoux, directeur de l'École française d'Athènes, pense qu'il faudrait "un plan Marshall" en Grèce pour les protéger des effets du changement climatique et les préserver du danger que représente l’afflux grandissant des touristes.