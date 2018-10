RDC: les journalistes en deuil

Solange Lusiku, docteur honoris causa de l’université de Louvain en Belgique, est décédée en RDC le samedi 13 octobre 2018, à l'âge de 47 ans, après plus de 20 ans dans la pratique du métier de la presse écrite et audiovisuelle.

Journaliste depuis la première émission de la radio Mandeleo, ex-chef des programmes à la radio Maria, chargée des programmes au Caucus des femmes, éditrice du journal Le Souverain et vice-présidente de l'UNPC (Union nationale de la presse du Congo) jusqu'à sa mort.

"Sa disparition en pleine fleur de l’âge est un manque pour moi et pour toute la communauté" , s'est exprimé Donat Musema, promoteur de la radio Irifa fm et ancien rédacteur en chef à radio Maria.

L'amour du travail et la compétence d'une femme sont entre autres les qualités que garderont les journalistes congolais de la "dame de fer Lusiku" .

Isaac Bishamamba