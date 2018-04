Sacrifices d’enfants au Pérou

A Chan Chan, au nord du Pérou, des archéologues ont découvert les restes de 140 enfants et 200 lamas datant de quelque 550 ans. C’est la plus grande ville du continent construite en adobe, brique séchée au soleil, et on l’a considérée longtemps comme le territoire d’une des premières civilisations d’Amérique latine, celle des Chimú qui tombèrent sous la coupe des Incas vers 1475. Et maintenant cette ville sera celle où a été fait le plus grand sacrifice d’enfant d’Amérique précolombienne.

L’existence de sacrifices humains dans ces civilisations est bien connu grâce aux momies retrouvées dans les Andes. Cependant, d’après les chercheurs, on n’avait jamais été confronté à un sacrifice d’une telle ampleur. Les examens pratiqués sur ces restes osseux ont montré qu’il y avait eu autant de garçons que de filles, la majorité d’entre eux avaient entre 8 et 12 ans. Les victimes avaient eu la poitrine ouverte et peut-être leur avait-on arraché le cœur, même si cela est très difficile à établir. Quant aux lamas, ils avaient entre 6 et 9 mois.

Parmi les motifs invoqués à propos de ce sacrifice, il pourrait s’agir d’une "réponse désespérée" de la part des chefs Chimú face à une inondation ou une crue causée par les pluies torrentielles dues à El Niño. Dans cette même région en 2017, ce phénomène climatologique a causé des dommages chez plus de 80.000 habitants. Malgré l’absence d’écrits, les chercheurs soutiennent que la mort de ces enfants serait une offrande pour "apaiser la colère des dieux" et en finir ainsi avec les pluies que auraient pu mettre en danger les Chimú. Ils offrirent ce qu’ils avaient de plus précieux, les enfants et les lamas, la seule bête de somme de la zone andine qui en outre servait dans l’alimentation, sa viande étant très appréciée par les Chimú.