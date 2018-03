Soirée monégasque

Ce sera celle du mardi 13 mars 2018, la veille du 60e anniversaire de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Ce soir-là, la chaîne de télévision française W9 met le cap sur le Rocher, et lui consacre 4 heures, de 21h à 1h du matin. Tout d’abord à 21h, un documentaire de 90 minutes inédit "Monaco: les femmes de la dynastie Grimaldi", laquelle règne depuis plus de 700 ans. Il y a maintenant plus de 60 ans que le destin des femmes de la dynastie Grimaldi fascine l’univers. Tout a vraiment commencé le 19 avril 1956, quand des dizaines de millions de téléspectateurs ont assisté par écran interposé au mariage de S.A.S. le Prince Rainier III et de l'actrice américaine, Grace Kelly. En septembre 1982, ils apprenaient bouleversés, la mort de la princesse Grace. Ses filles ont pris le relai. L’aînée, S.A.S. la princesse Caroline de Hanovre, s’occupe des œuvres caritatives et culturelles. S.A.S. la princesse Stéphanie s’intéresse particulièrement au cirque et fait vivre chaque année avec brio le Festival international. En juillet 2011, S.A.S. Albert II épouse Charlène Wittstock, ancienne championne de natation sud-africaine, dont l'élégance se manifeste lors de grandes soirées. C’est aussi la mère attentive de leurs jumeaux Jacques et Gabriella.

En seconde partie de soirée "Monaco, dans les secrets du Palais" permettra d’approcher l’intimité de la famille princière, d’aller à la rencontre des 250 personnes qui travaillent au Palais. On pourra ainsi faire la connaissance du chambellan, de l’assistante personnelle du Prince, des cuisiniers ou des lingères.

Une excellente soirée en perspective donc même si sans doute on aura peut-être parfois une impression de déjà vu. Il n’est quand même pas désagréable de se laisser aller à rêver...