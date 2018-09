Un Renoir est rendu à sa propriétaire après 77 ans

Récemment, un tableau de Pierre-Auguste Renoir peint en 1919, l’année de sa mort, "Deux femmes dans un jardin" volé par les nazis, a été restitué à Sylvie Sulitzer, petite-fille du collectionneur Alfred Weinberger. La cérémonie a eu lieu au Museum of Jewish Heritage de New York le 12 septembre 2018 où elle a révélé que quatre tableaux de Renoir et un Delacroix manquaient encore.

Après un périple de 70 ans et différentes ventes entre l'Afrique du Sud, Londres, la Suisse et New York, le tableau avait été confié en 2013 à la maison Christie’s. Celle-ci émit des doutes sur sa provenance et a contacté les autorités, tout en conservant l’œuvre. Les services du procureur fédéral de Manhattan et le FBI ont alors mené leur enquête, avant de contacter Sylvie Sulitzer.

Son grand-père avait fui Paris, où il vivait, après l’invasion allemande de 1940, il laissait sa collection dans un coffre de la banque Morgan, elle fut saisie en 1941 par les Allemands. A la fin de la guerre, elle a été dispersée et Alfred Weinberger revenu à Paris, ne put en récupérer qu’une partie.

Même si elle avait connu son grand-père, Sylvie Sulitzer qui vit à Roquevaire, dans les Bouches-du-Rhône en France, ignorait cette affaire avant d’être contactée au début des années 2010 par le cabinet d’avocats allemand von Trott zu Solz Lammek. Ce cabinet spécialisé dans la recherche d’œuvres spoliées disposait de la liste des toiles qu’Alfred Weinberger n’avait pas récupérées.

Sylvie Sulitzer sera certainement obligée de se séparer du tableau si elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour rembourser l’État français qui l'avait indemnisée dans le cadre de la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation, CIVS.