Un chien trop doué

Sombra, Ombre en français, une chienne berger allemand de six ans fait partie de la brigade des stupéfiants de la police colombienne et a déjà à son actif la découverte d’au moins 10 tonnes de cocaïne et l'arrestation de 245 personnes liées au trafic de la drogue. Ceci est loin de plaire aux trafiquants du clan du Golfe et ils sont prêts à payer 200 millions de pesos, soit quelque 60.000€ pour en finir avec cet animal bien gênant. Les narcotrafiquants du gang Urabeños, un des cartels colombiens les plus puissants, sont disposés à débourses cette somme pour avoir la tête de Sombra. Depuis que cette annonce a été faite, les autorités ont pris la décision de déplacer cet auxiliaire talentueux. Jusqu’à maintenant on l’employait souvent dans des ports de la côte atlantique, notamment à Turbo, au nord du pays, où elle a été très active. C’est là que transite la cocaïne en direction des États-Unis. Elle a donc été emmenée à l'aéroport de Bogotá, considéré comme un lieu sûr, il se trouve en effet en dehors de la zone d'influence principale du gang.

Après ces menaces, la police a également fait savoir que le chien serait protégé par des agents supplémentaires lors de ses interventions.

Ce n'est pas la première fois que le gang Urabeños offre de l'argent pour se débarrasser de ceux qui le gênent. Mais c’est la première fois cependant que la tête d'un chien est ainsi mise à prix. En 2012, le gang offrait 500$ à toute personne qui accepterait de tuer un policier. La somme beaucoup plus importante offerte par les Urabeños pour tuer Sombra laisse entendre qu’ils redoutent son flair qui leur a fait perdre des sommes considérables.

Il est prévu par ailleurs que Sombra prendra sa retraite à l’âge de huit ans…