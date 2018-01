Un décès qui fait ressurgir le passé

Vendredi 29 décembre 2017, María del Carmen Ramona Felipa de la Cruz Franco y Polo mourait à Madrid, des suites d’un cancer. Elle était la fille unique du couple Francisco Franco Bahamonde et María del Carmen Polo Martínez-Valdés son épouse. Elle était née le 14 septembre 1926 à Oviedo, son père âgé de 34 ans venait d’être nommé général de brigade, ce qui en faisait le plus jeune général d’Europe. Le 26 novembre 1975, le roi Juan Carlos Ier lui accordera les titres de duchesse de Franco et de grande d’Espagne. Le 10 avril 1950, elle avait épousé à Madrid Cristóbal Martínez Bordiú, 10e marquis de Villaverde, chirurgien de son état. Il fut le premier praticien espagnol à effectuer une transplantation cardiaque en septembre 1968. Ils eurent sept enfants. Le 8 mars 1972, leur fille aînée Carmen Martínez-Bordiú y Franco, épousait en la chapelle du palais du Pardo, à Madrid Alphonse de Bourbon. Leur second fils Louis de Bourbon duc d’Anjou, né le 25 avril 1974, dit Louis XX, chef de la maison de Bourbon, aîné de tous les Capétiens, est prétendant au trône de France.

Carmen Franco y Polo a toujours mené une vie discrète, contrairement à sa nombreuse descendance qui fait souvent les délices de la pensa rosa ou presse people. En 2008, elle avait cependant livré ses souvenirs à deux historiens, Jesús Palacios et Stanley G. Payne, ils les publièrent sous le titre "Franco, mi padre". Un volumineux ouvrage dans lequel elle ne cache pas son admiration et son amour pour son généralissime de père, décédé le 20 novembre 1975. Elle était d’ailleurs la présidente d'honneur de la Fondation nationale Francisco Franco, créée pour célébrer la mémoire du Caudillo. Tout récemment, la journaliste Nieves Herrero lui avait consacré une biographie, la première et l’unique, "Carmen".