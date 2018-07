Un nouvel hôtel va ouvrir à Budapest

Il s'agit d’un hôtel Hyatt Regency de 231 chambres. Il devrait ouvrir début 2020. Très bien situé dans un des quartiers les plus animés de la capitale hongroise, cet hôtel Hyatt Regency Budapest sera installé dans l’immeuble de Postapalota, un ancien bureau de poste de la rue Petőfi Sándor. Ce sera un endroit idéal pour les touristes et les hommes d’affaires qui disposeront de chambres spacieuses, ils pourront accéder à une salle de 390 m2 et à des espaces de réunion de plus de 620 m2. Sans oublier un spa, une salle de fitness interactive et une piscine intérieure. Le bar et le restaurant de l'hôtel se trouveront dans la cour intérieure de l'ancien bureau de poste.

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est à Chicago, est l'un des plus grands groupes hôteliers au monde. Depuis le 31 mars 2018, il comprend plus de 700 établissements dans plus de 50 pays. Il accentue actuellement sa présence en Europe centrale et orientale, particulièrement en Hongrie où il possède déjà l’Hôtel Párizsi Udvar place Ferenciek à Budapest. D'autres ouvertures sont prévues dans la région, le Hyatt Regency Zadar Maraska en Croatie et le Hyatt Regency Sofia en Bulgarie.