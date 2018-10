Un permis de construire qui a pris du temps

Tout le monde connaît la célèbre basilique de la Sagrada familia d’Antoni Gaudi, l’un des bâtiments emblématiques de Barcelone. Aussi curieux que cela puisse paraître, l’édifice n'avait jamais obtenu de document officiel autorisant sa construction. Après trois ans de négociations entre la municipalité dirigée par Ada Colau Ballano et les responsables du bâtiment, le permis de construire est effectif depuis le jeudi 18 octobre 2018, soit 136 ans après le début des travaux… On pourra se demander comment il une telle construction fut possible sans autorisation, il faut dire qu’à l’époque, en 1882, elle n’était pas dans Barcelone qui s’est fort étendu depuis lors. Ce qui n’a pas empêché la Sagrada familia d’être le bâtiment le plus recherché de Barcelone avec 4,5 millions de visiteurs par an et plus de 110 millions d’euros de recettes. Par ailleurs, la façade de la nativité et la crypte ont été inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005. Les travaux doivent être terminés en 2026, pour le centenaire de la mort d'Antoni Gaudi i Cornet décédé accidentellement à Barcelone le 10 juin 1926, à l’âge de 73 ans. Il était dans le plus grand dénuement et laissait une basilique qui n’était réalisée qu’au quart.

D’autres contractions de Gaudi à Barcelone sont aussi inscrites sur la liste du Patrimoine, la casa Milà, dite "la Pedrera", la casa Batlló, la crypte de la Colònia Güell, le Parc Güell, le palau Güell et la casa Vicens.